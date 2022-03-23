Опубликован новый фрагмент беседы пранкеров с министром обороны Британии

Бен Уоллес рассказал о сложностоях со вступлением Украины в НАТО

Продолжение нашумевшей истории с розыгрышем британского министра обороны Бена Уоллеса. Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили ему по видеосвязи от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Они выложили третий фрагмент разговора. Сомнительные заявления Уоллеса ранее уже вызвали возмущение в Соединённом Королевстве. Новое признание подтверждает агрессивные намерения Запада и стремление создать военную угрозу у границ нашей страны, отмечает "ТВ Центр".

"Великобритания была одной из тех стран, которая хотела, чтобы вы вступили в НАТО. В Альянс входят 30 стран, и это часть проблемы. Не так-то просто заставить сказать каждого "да". Мы всегда хотели, чтобы вы вступили в НАТО, поэтому и присылали к вам наших военных инструкторов на протяжении последних пяти лет, чтобы вы могли выйти на нужный уровень", - заявил Бен Уоллес.

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