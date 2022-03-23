Генпрокуратура России решила выйти из Международной ассоциации прокуроров

Ведомство объяснило свое решение бездействием МАП

Генпрокурор РФ Игорь Краснов направил письмо генеральному секретарю Международной ассоциации прокуроров (МАП) Хану Мораалу о выходе российского ведомства из организации.

В письме говорится, что на сегодняшний день "повсеместно, в том числе в средствах массовой информации западных стран, мы наблюдаем унижения и преследования всех русскоговорящих, включая женщин и детей, угрозы и призывы к их убийству, варварскому причинению физического вреда, неприкрытой травле, по уровню истерии и безумия, сравнимых с периодом, предшествующим геноциду по национальному признаку населения в 30-40-е годы прошлого века".

Краснов подчеркнул, что это происходит "при молчании со стороны МАП", причем есть признаки вовлеченности ее отдельных членов и сенаторов в дискриминационные процессы.

Генпрокурор России обвинил МАП в том, что ассоциация восемь лет проявляла равнодушие и бездействие в связи с массовыми преступлениями против человечности, совершаемыми властями Украины в отношении мирного населения Донбасса.

С учетом этого Генеральная прокуратура РФ не имеет морального права далее сохранять членство в МАП, цитирует письмо Краснова "Интерфакс".

Международная ассоциация прокуроров (МАП) — это международная неправительственная и неполитическая организация, первая и единственная всемирная организация прокуроров. Она была учреждена 6 июня 1995 года. Генеральная прокуратура Российской Федерации, активно содействовавшая формированию МАП, являлась организационным членом ассоциации с момента ее создания.

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