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Минздрав опроверг дефицит жаропонижающих сиропов для детей

11:32
  • среда
  • 23 марта 2022

Недостатка в лекарствах такого рода нет

Дефицита жаропонижающих лекарственных средств в форме сиропа для детей в России нет. С таким заявлением в среду, 23 марта, выступило российское Министерство здравоохранения.
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В ряде средств массовой информации ранее появились публикации, что в аптеках и на крупных аптечных маркетплейсах существенно сократилось предложение импортных детских жаропонижающих и обезболивающих в формате сиропов французского и британского фармпроизводителей Upsa и GlaxoSmithKline.

В пресс-службе Минздрава подчеркнули, что дефицита таких препаратов нет. У дистрибьютеров и в аптечных сетях находятся 7 473 357 упаковок препаратов ибупрофена для детей в форме сиропа и 2 303 284 упаковки препаратов парацетамола для детей в форме сиропа.

Поставки препаратов производителями, в том числе иностранными, продолжаются по графику, а ситуация с лекарственным обеспечением находится на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора, сообщает "Интерфакс".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал новые решения по поддержке российской фармацевтической отрасли. Благодаря некоторым из них появятся отечественные аналоги популярных зарубежных лекарств.

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