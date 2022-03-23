Госдума приняла закон о статусе ветеранов для участников спецоперации

Документ поддержан единогласно

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации Вооруженных сил России по защите Донбасса.

Документ в нижнюю палату парламента внесла "Единая Россия". В пояснительной записке сказано, что ветеранам, инвалидам боевых действий, а также их семьям положены меры социальной поддержки.

Ранее президент России Владимир Путин назначил выплаты военнослужащим, раненным в ходе операции на Украине, и семьям погибших военных.

21 февраля Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"