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Госдума приняла закон о статусе ветеранов для участников спецоперации

11:32
  • среда
  • 23 марта 2022

Документ поддержан единогласно

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации Вооруженных сил России по защите Донбасса.
Минобороны представило новых героев спецоперации на Украине

Документ в нижнюю палату парламента внесла "Единая Россия". В пояснительной записке сказано, что ветеранам, инвалидам боевых действий, а также их семьям положены меры социальной поддержки.

Ранее президент России Владимир Путин назначил выплаты военнослужащим, раненным в ходе операции на Украине, и семьям погибших военных.

21 февраля Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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