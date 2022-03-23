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Лавров назвал цель Запада в противостоянии с Россией

11:45
  • среда
  • 23 марта 2022

Следующим противником Вашингтона может стать Пекин

Запад прилагает все усилия, чтобы сдержать любого конкурента. Сегодня это Россия, следующей целью может быть Китай, заявил глава МИД России. Конечная цель западных стран – возвращение однополярного мира, считает Сергей Лавров.

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"Сейчас вот Россия, Китай объявлен следующим, или параллельно все это будет происходить. И целью этого миропорядка, основанного на правилах, является ни много ни мало полное возрождение однополярного мира", - сказал Лавров, выступая в МГИМО.

По словам российского министра, Украину страны НАТО использовали как инструмент. Происходившее в Незалежной Лавров охарактеризовал термином "культура отмены общей истории". Это было частью плана по сдерживанию России, приводит слова главы МИД ТАСС.

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