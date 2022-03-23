США и Турция перебросили на Украину боевиков из Сирии

США и Турция перебрасывают на Украину из Сирии боевиков запрещенных в России террористических организаций ИГ и "Джабхат ан-Нусра". Они участвуют в военных действиях на стороне ВСУ, заявил сирийский посол в России Риад Хаддад. Он подчеркнул, что Запад продолжает безрассудную политику дестабилизации стран для достижения своих политических интересов.

"Мы видим, как они используют против России те же самые методы, которые они использовали против Сирии... использование террористов в качестве грязных инструментов для войны с российской армией, так же, как они использовали их в боях с сирийской армией", - цитирует Хаддада "Интерфакс".

По данным сирийского дипломата, террористов набирают в Идлибе, который контролируется Турцией, и в лагере Эт-Танф, контролируемом США. Запад намерен превратить Украину "в большой европейский Идлиб", считает Хаддад.

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