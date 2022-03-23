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США и Турция перебросили на Украину боевиков из Сирии

12:14
  • среда
  • 23 марта 2022

США и Турция перебросили на Украину боевиков из Сирии

США и Турция перебрасывают на Украину из Сирии боевиков запрещенных в России террористических организаций ИГ и "Джабхат ан-Нусра". Они участвуют в военных действиях на стороне ВСУ, заявил сирийский посол в России Риад Хаддад. Он подчеркнул, что Запад продолжает безрассудную политику дестабилизации стран для достижения своих политических интересов.

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"Мы видим, как они используют против России те же самые методы, которые они использовали против Сирии... использование террористов в качестве грязных инструментов для войны с российской армией, так же, как они использовали их в боях с сирийской армией", - цитирует Хаддада "Интерфакс".

По данным сирийского дипломата, террористов набирают в Идлибе, который контролируется Турцией, и в лагере Эт-Танф, контролируемом США. Запад намерен превратить Украину "в большой европейский Идлиб", считает Хаддад.

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