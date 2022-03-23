Российского посла вызвали в МИД Польши

СМИ пишут, что наших дипломатов заподозрили в шпионаже

Российского посла Сергея Андреева вызвали в польское министерство иностранных дел.

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского дипломатического представительства Владимир Александров. Сообщения польских СМИ о высылке нескольких десятков дипломатов в посольстве оставили без комментариев.

Ранее портал Onet.pl со ссылкой на источники в польском правительстве написал, что Варшава намерена выслать из страны 45 российских дипломатов. В качестве причины указана "деятельность, не соответствующая их дипломатическому статусу". Источник РИА Новости сообщает, что что работников посольства заподозрили в шпионаже.

По данным сайта российского посольства в Польше, в дипмиссии работает около 50 дипломатов.

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