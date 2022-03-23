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Госдума воссоздала комиссию по борьбе с иностранным вмешательством

12:21
  • среда
  • 23 марта 2022

Такую комиссию уже создавали в 2019 году

Государственная дума вновь создала комиссию по расследованию фактов вмешательства других стран во внутренние дела России. Об этом в среду, 23 марта, рассказали в пресс-службе нижней палаты российского парламента.
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Комиссию возглавит глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Срок ее работы ограничен сроком полномочий действующего созыва.

В задачи комиссии входит анализ фактов вмешательства других стран во внутренние дела России, подготовка предложений по законодательным мерам для борьбы с вмешательством и инициатив по информированию иностранных парламентов, международных общественных организаций и СМИ о подобных случаях, сообщает РБК.

В августе 2019 года такая комиссия при Госдуме была создана после массовых несанкционированных митингов в Москве. Пискарев, который и тогда возглавлял комиссию, заявлял о доказательствах прямого вмешательства Соединенных Штатов в выборы-2021 в России.

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