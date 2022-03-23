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Депутат Мосгордумы стал первым в истории работающим в космосе парламентарием

12:23
  • среда
  • 23 марта 2022

Столичный парламент вновь подтверждает свое лидерство в цифровизации

Депутат Мосгордумы Олег Артемьев стал первым в истории работающим в космосе парламентарием. Он принял участие в работе Мосгордумы с борта МКС.

"Мы вправе гордиться историческими достижениями нашей страны в космосе, и сегодня к ним добавляется еще одно. Мы вправе гордиться тем, что наша Московская городская дума вновь подтверждает свое лидерство в цифровизации", - отметил Олег Артемьев.

Олег Артемьев стал депутатом Московской городской думы в 2019 году

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Олег Артемьев
Олег Артемьев
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