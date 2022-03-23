Депутат Мосгордумы стал первым в истории работающим в космосе парламентарием

Столичный парламент вновь подтверждает свое лидерство в цифровизации
Депутат Мосгордумы Олег Артемьев стал первым в истории работающим в космосе парламентарием. Он принял участие в работе Мосгордумы с борта МКС.
"Мы вправе гордиться историческими достижениями нашей страны в космосе, и сегодня к ним добавляется еще одно. Мы вправе гордиться тем, что наша Московская городская дума вновь подтверждает свое лидерство в цифровизации", - отметил Олег Артемьев.
Олег Артемьев стал депутатом Московской городской думы в 2019 годуВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"