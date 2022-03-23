Ресторатор Антон Пинский подал заявку на грант мэра Москвы на создание сети фастфуда

В столице может появиться сеть фастфуда с акцентом на полезные блюда

В Москве может появиться сеть ресторанов быстрого питания с акцентом на полезные и здоровые блюда. Об этом рассказал ресторатор, основатель холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский.

Пинский отметил стремление холдинга к активному развитию и наращиванию оборотов. Для этого требуются средства. Программа правительства Москвы пришлась очень кстати — холдинг оформляет заявку с целью развивать ряд концепций.

По мнению ресторатора, столице нужен не аналог McDonald's, а заведения со здоровой и полезной едой. Ранее планировалось открыть около 20 проектов по всей России, из которых свыше половины в Москве. С учетом гранта можно будет открыть еще 5-7 дополнительных ресторанов. Население Москвы без общепита не останется, заверил Антон Пинский.

Концепция новых ресторанов предполагает блюда средиземноморской и азиатской кухонь. Название новой сети находится на стадии обсуждения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые меры поддержки для отечественных сетей быстрого питания. Столица предоставит гранты предпринимателям на создание и расширение сетей фастфуда. Важные условия для получения гранта – открытие новых мест в сегменте недорогих кафе и прием на работу сотрудников. Размер субсидии будет зависеть от площади открываемых точек и особенностей их работы. Заявку можно подать с 28 марта по 30 июня 2022 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"