Собянин поддержал развитие в Москве вертикальных ферм для производства свежих зелёных культур

Они смогут заменить выпадающие объемы импорта

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант в 350 миллионов рублей на развитие городской вертикальной фермы "РусЭко" на Каширском шоссе.

Компания "РусЭко" - владелец первого и пока единственного промышленного агрокомплекса в пределах МКАД. Она производит мелколистовые салаты, пряные травы и микрозелень. Зеленые культуры выращивают гидропонным методом, с использованием только органических удобрений.

"РусЭко" является предприятием полного цикла, включающего посев семян, выращивание, сбор урожая, упаковку и доставку потребителям.

Сейчас компания может производить до 25 тонн урожая в месяц. Выделенный Собяниным грант позволит увеличить мощности до 100 тонн в месяц, что потенциально сможет заместить выпадающие объемы импорта зеленых культур.

В пресс-службе добавили, что решение о выделении гранта является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкций.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"