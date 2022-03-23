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Собянин поддержал развитие в Москве вертикальных ферм для производства свежих зелёных культур

12:34
  • среда
  • 23 марта 2022

Они смогут заменить выпадающие объемы импорта

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант в 350 миллионов рублей на развитие городской вертикальной фермы "РусЭко" на Каширском шоссе.

Компания "РусЭко" - владелец первого и пока единственного промышленного агрокомплекса в пределах МКАД. Она производит мелколистовые салаты, пряные травы и микрозелень. Зеленые культуры выращивают гидропонным методом, с использованием только органических удобрений.

"РусЭко" является предприятием полного цикла, включающего посев семян, выращивание, сбор урожая, упаковку и доставку потребителям.

Сейчас компания может производить до 25 тонн урожая в месяц. Выделенный Собяниным грант позволит увеличить мощности до 100 тонн в месяц, что потенциально сможет заместить выпадающие объемы импорта зеленых культур.

В пресс-службе добавили, что решение о выделении гранта является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкций.

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