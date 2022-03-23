Новак предупредил о коллапсе в мире без российских нефти и газа

Вашингтон пытается переложить свои проблемы с ценами на Москву

Без российских нефти и газа в мире случится коллапс, рост цен на энергоресурсы будет непредсказуемым. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа.

По его словам, объявленный США запрет на поставки углеводородов из России уже привел к росту цен на топливо в Америке на 19%. При этом доля отечественных энергоресурсов в Соединенных Штатах составляет всего 3% от нашего экспорта. По мнению Новака, Вашингтон пытается переложить свои проблемы, связанные с ростом цен, на Москву. Хотя, очевидно, что наша страна никакого отношения к этому кризису не имеет, отмечает "ТВ Центр".

"Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия. На протяжении многих десятилетий мы являемся надежным поставщиком на мировые рынки. Даже в настоящее время, несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку, мы продолжаем поставлять газ европейским потребителям в соответствии с заявками, контрактами, используя украинскую газотранспортную систему, согласно контракту, до 2024 года", - сказал Новак.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"