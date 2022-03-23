Басманный суд начал рассматривать дело серийного отравителя Сабанова

Серия отравлений в районе Чистопрудного бульвара произошла летом 2019 года

В среду в Басманном суде Москвы начинают слушать дело Мурата Сабанова, который обвиняется в отравлении и ограблении несколько десятков человек в центре столицы.

Прошлой весной Сабанову уже выносили приговор - 16 лет колонии строгого режима, однако в декабре Мосгорсуд отменил это решение, а дело направили на новое рассмотрение. Сабанову же продлили срок ареста до середины марта, отмечает "ТВ Центр".

Напомним, о серии отравлений в районе Чистопрудного бульвара стало известно летом 19 года. Было установлено, что злоумышленник знакомился с отдыхающими, угощал их отравленным напитком, а после того, как люди теряли сознание, забирали их ценные вещи, телефоны и банковские карты. Всего пострадали 30 человек, пятерым из них причинен тяжкий вред здоровью. Общая сумма похищенного превышает 1 миллион рублей.

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