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В Подмосковье задержали подозреваемого в серии автоподстав

15:11
  • среда
  • 23 марта 2022

Заведено уголовное дело

В Подмосковье задержали 42-летнего жителя Дмитрова, подозреваемого в целой серии автоподстав. Двигаясь на машине по трассе, мошенник бросил в иномарку, которая ехала впереди неизвестный предмет. Услышав звук удара, водитель иномарки был вынужден остановиться. Дальше ситуация развивалась по классической схеме.

Для создания психологического эффекта аферист продемонстрировал боковое зеркало уже своей машины, явно повреждённое заранее. После чего позвонил якобы в автосалон и громко обсуждал с кем-то стоимость ущерба. Ну а после предложил растерянному пожилому человеку решить вопрос на месте. Получив деньги, скрылся.

Пострадавший сообщил о ДТП в полицию. Злоумышленника удалось задержать оперативно, когда он пытался подставить уже другого водителя.

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