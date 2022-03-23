Врачи Боткинский больницы провели операцию пациентке с редкой болезнью

Операция длилась более пяти часов

Врачи Боткинской больницы провели сложнейшую операцию и вернули москвичке возможность жить активно. Девушка в течение длительного времени жаловалась на боль и онемение руки, однако лечение у невролога результата не давало. Только когда пациентку привезли в клинику на "скорой помощи", оказалось, что причина недуга - совсем в другом. Каков диагноз и что удалось сделать хирургам?

Анну Кашкову врачи Боткинской больницы называют важным пациентом. Из-за редкой болезни, которая доставила немало хлопот. Несколько месяцев женщина не могла понять, что происходит с ее рукой.

"Начали неметь пальцы. Но в принципе у меня эта проблема была раньше. Я думала, что это из-за спины, потому что искривление позвоночника, остеохондроз. Поэтому не придала этому сильное значение", - рассказала она.

Но самочувствие ухудшалось с каждым днем. Пальцы стали синеть и болеть. Лечение, прописанное неврологом, практически не помогало. И с сильной болью на скорой помощи она попала в 67-ю больницу Москвы.

"У больной был установлен остроартериальный тромбоз артерии верхней левой конечности. И надо отдать должное нашим коллегам в этой клинике, которые не бросились сразу удалять эти тромбы. Надо отдать им должное, что они установили истинную причину, почему это возникло", - рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Боткинской больницы Андрей Шубин.

Причиной образования тромбов, которые закрывали сосуды и не питали руку, оказалось дополнительное шейное ребро, которое многие годы сдавливало артерию.

В результате образовалась аневризма подключичной артерии и появились многочисленные тромбы, которые забили практически все сосуды в руке. Операцию откладывать было нельзя.

К этому необычному случаю подключились ведущие столичные врачи. Оперировать решили в Боткинской больнице.

"Учитывая большой объем поражения, мы определили план операции. Были предложения в несколько этапов делать операцию, но определились все же, что наши силы Боткинской больницы, многопрофильной больницы, позволяют эту операцию выполнить совместно бригадой торакальных хирургов, сосудистых хирургов в один этап", - отметил заместитель главного врача по хирургии Боткинской больницы Владимир Бедин.

Операция длилась больше 5 часов. Удалили шейное ребро. Сделали протезирование двух сосудов. Ведь пришлось вырезать аневризму подключичной артерии под ребром и часть плечевой артерии, где тромбы вросли в сосуд. Использовали для этого поверхностные вены ног самой пациентки. Сейчас единственное, что беспокоит Анну Кашкову - скованность движений. Но врачи говорят: это уже в силах исправить сама пациентка - регулярной гимнастикой.

Екатерина Гоголева, Роман Лагунов, "ТВ Центр".

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