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В Москве растет число доноров крови

15:12
  • среда
  • 23 марта 2022

В столице не зафиксирован дефицит донорской крови

В Центре крови имени Гаврилова в среду прошла акция департамента здравоохранения Москвы и столичного департамента труда и социальной защиты населения. 120 сотрудников пришли, чтобы сдать кровь.

Причем, некоторые делают это уже не первый раз. Продолжительность жизни в Москве увеличивается и, как говорят врачи, не последнюю роль в этом играет популяризация донорства. Ведь кровь и ее компоненты используются не только для возмещения кровопотери, но и для лечения многих тяжелых заболеваний.

"Зная, что всего 450 миллилитров цельной крови могут спасти до трех человеческих жизней, естественно, нельзя пройти мимо и нельзя оставаться в стороне от такой акции, именно поэтому я сегодня здесь", - сказала директор ЦСО "Жулебино" Ольга Миронова.

"Много возникает вопросов по поводу достаточности запасов крови в Москве. На сегодняшний день все заявки лечебных учреждений удовлетворяются полностью, дефицита нет. Даже в самый плохой ситуации у нас всегда будет резерв крови", - отметил заместитель главного врача по медицинской части в ГБУЗ "Центр крови им. Гаврилова ДЗМ" Артем Синюткин.

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