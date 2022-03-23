В Москве начали испытывать электрический речной трамвай

У этого вида транспорта немало достоинств

Оплатить картой "Тройкой" этим летом можно будет и новый городской транспорт - речной электротрамвай. В отличие от туристических теплоходов, он сможет перевозить москвичей круглый год. Новые маршруты уже определены и сейчас компания-разработчик проверяет работу систем в холодную погоду.

22 метра в длину, 42 посадочных места, площадки для парковки самокатов и велосипедов. Столица возрождает муниципальное водное такси. В акваторию Москвы-реки вышел первый в России электрический трамвайчик. Пока в тестовом режиме. Сейчас эксплуатирующая компания проверяет, как судно справляется с работой в зимнее время.

"Московские речные трамваи смогут ходить даже зимой. Именно для этого мы сейчас проводим тестовые испытания", - рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы Алексей Митяев.

За штурвалом - Алексей Зюзькевич: он первым прошёл строгий отбор в капитаны московского речного трамвая. "Обучение продлится около двух недель, затем будущих капитанов ждут финальные экзамены и дополнительные курсы доврачебной медицинской помощи", - рассказал он.

Регулярные рейсы начнутся уже этим летом. Сперва запустят два маршрута: от Киевского вокзала до Филей и от Автозаводского моста до станции метро "Печатники". По ним будут курсировать 9 судов. А через 2 года - уже 21.

"Общий охват жителей, которые проживают в этих двух маршрутах, составляет около полутора миллионов человек. Мы ожидаем, что ежедневный поток на каждом из маршрутов составит около 15 тысяч в день, основной эффект будет достигнут для тех жителей районов, которые находятся рядом с этими маршрутами, чтобы время в пути у них сократилось", - отметил Алексей Митяев.

Одно из главных достоинств этого вида транспорта - экологичность: электрический трамвайчик безвреден для окружающей среды. Кроме того, он потребляет мало энергии и у него тихий, практически бесшумный ход.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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