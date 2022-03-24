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На ВДНХ школьники сами изготовят корм для бездомных собак

15:17
  • четверг
  • 24 марта 2022

В рамках проекта "Ушастик, живи!"

"Ушастик, живи!" - социальный проект под таким названием стартовал в музее Гаража особого назначения на ВДНХ. Здесь начали делать сухой корм для собак. Первая партия уже отправилась в приют для бездомных животных "Красная сосна".

Вместе со специалистами в приготовлении корма принимают участие и московские школьники. Вначале для них рассказали об особенностях процесса, а после они сами смогли попробовать свои силы.

Корм здесь делают из органических отходов пищевого производства. Продукты пропускают через специальную фракционную машину. Готовый корм школьники фасуют по пакетам.

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