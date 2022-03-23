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В Московском зоопарке проснулись медведи

15:19
  • среда
  • 23 марта 2022

Киперы заранее придумали, как им помочь, чтобы прийти в форму

В Московском зоопарке раньше обычного проснулись главные предсказатели весны - бурая медведица Роза и её гималайский сосед Алладин. Спали они почти три месяца во внутренних вольерах. Может, нежились бы там и дальше. Но активное мартовское солнце заставило мишек открыть глаза и выйти из берлог, чтобы подышать свежим воздухом, да и лапы размять.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой

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