В Московском зоопарке проснулись медведи

Киперы заранее придумали, как им помочь, чтобы прийти в форму

В Московском зоопарке раньше обычного проснулись главные предсказатели весны - бурая медведица Роза и её гималайский сосед Алладин. Спали они почти три месяца во внутренних вольерах. Может, нежились бы там и дальше. Но активное мартовское солнце заставило мишек открыть глаза и выйти из берлог, чтобы подышать свежим воздухом, да и лапы размять.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой

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