Обнаружен один из черных ящиков разбившегося китайского Boeing 737

Записывающее устройство сильно повреждено

Спасатели, работающие на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, обнаружили одно из записывающих устройств. Как сообщило Центральное телевидение Китая, черный ящик сильно поврежден..

"Сегодня во второй половине дня на месте крушения было обнаружено одно регистрирующее устройство", - информирует телеканал.

Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines 21 марта выполнял рейс Куньмин-Гуанчжоу. Лайнер потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека - 123 пассажира и девять членов экипажа.

Причины крушения лайнера пока не называются. Эксперты реконструировали полет Boeing 737 с помощью компьютера. По словам специалистов, их удивило почти вертикальное падение лайнера, утверждают, что подобное они видят впервые. Самолет, летевший на высоте около 9 километров, за минуту оказался на двухкилометровой отметке. Спасатели не обнаружили на месте падения лайнера ни тел погибших, ни выживших пассажиров.

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