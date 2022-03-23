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Высота снежного покрова в Москве может вырасти на 10 см

13:00
  • среда
  • 23 марта 2022

В столицу вернется зимняя погода

Резкие перемены в погоде произойдут в выходные дни 26 и 27 марта. Об этом рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Крепостнова.

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Эксперт рассказала, что небо затянут плотные облака, дождь сменится  снегом и вернется мороз. Причиной столь резкой смены погодных условий станет глубокий циклон, ныряющий с севера Скандинавии.

В ночь на воскресенье пройдет холодный фронт со снегом, днем ожидается северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами поднимется метель. При этом резко похолодает.

За период с 27 по 29 марта в Москве выпадет 5-10 см снега, он задержится в столице до первых чисел апреля, пока средняя суточная температура воздуха будет отрицательной, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее москвичей предупредили, что с конца недели в столичный регион придет зимняя погода — со значительным снижением температуры, снегом и метелью. Причина — в прохождении холодного атмосферного фронта.

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