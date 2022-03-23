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Зеленский потребовал срочно реформировать ООН

13:06
  • среда
  • 23 марта 2022

Украинский лидер выступил перед парламентом Японии

Совет Безопасности ООН не сработал в деле урегулирования украинского кризиса. Организация требует срочного реформирования, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Вы видите, что международные институты не сработали. И даже ООН, и Совет Безопасности - что они могут? Они требуют реформирования", - сказал Зеленский, выступая перед депутатами японского парламента. По словам украинского лидера, международным организациям нужна "инъекция честности", передает РИА Новости.

Совбез ООН 23 марта проведет голосование по проекту резолюции России по Украине. Российская сторона включила в документ призыв к прекращению огня, переговорам и выводе мирных граждан. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля.

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