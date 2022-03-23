В Кремле предупредили об опасности ввода миротворцев НАТО на Украину

Это приведет к прямому столкновению сил альянса и Москвы

В Кремле прокомментировали возможность ввода миротворцев НАТО на территорию Украины.

Москва не поддерживает эту инициативу и предупреждает, что она может оказаться опасной для всего мирового сообщества.

"Это было бы опрометчиво и опасно, соприкосновение может привести к труднопоправимым последствиям", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Раннее о необходимости отправки миротворческой миссии НАТО на Украину заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. Генсек альянса Йенс Столтенберг не поддержал эту идею, так как это чревато "неконтролируемой эскалацией".

В МИД России сообщили, что ввод миротворческих сил НАТО на Украину привел бы к прямому столкновению России с военным блоком.

"Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе", - сообщил главам ведомства Сергей Лавров.

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