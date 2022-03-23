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Гидрометцентр рассказал о погоде летом в России

13:36
  • среда
  • 23 марта 2022

Температура ожидается около или выше нормы

На европейской территории России в начале лета прогнозируются температуры воздуха близкие или превышающие нормативные значения. Об этом в среду, 23 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москвичей предупредили о возвращении зимней погоды

По словам эксперта, в августе температура также повсеместно ожидается около нормы, температурный фон будет выше нормы и в сентябре. По всем расчетам в сентябре на европейской части нашей страны наступит настоящее "бабье лето", когда температура будет выше нормы, а также ожидается дефицит осадков.

Что касается весны, температура в России в апреле и мае также прогнозируется выше нормы. При этом наиболее высокие значения по отношению к норме ожидаются на востоке европейской территории страны, цитирует Вильфанда АГН "Москва".

Ранее москвичей предупредили, что с конца недели в столичный регион придет зимняя погода — со значительным снижением температуры, снегом и метелью. Причина — в прохождении холодного атмосферного фронта.

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