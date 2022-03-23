Андрей Бочкарев: Образовательный кластер в Коммунарке займет участок площадью 18,2 га

Это позволит объединить профессиональные учебные заведения в одном месте

В поселке Коммунарка построят современный образовательный кластер. Об этом в среду, 23 марта, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра уточнил, что на земельном участке площадью 18,2 га, расположенном на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка, планируется строительство образовательного кластера. Реализация проекта поможет создать в этой точке притяжения рабочие места. Образовательный кластер также обеспечит развитие инновационных сервисов в социальной сфере и продвижение системных городских проектов.

Кластер позволит объединить профессиональные учебные заведения в одном месте, создать условия для предоставления современных образовательных услуг и обеспечить подготовку кадров, востребованных для экономики Москвы.

Благодаря новому образовательному центру появится дополнительный импульс развития ТиНАО, пояснил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Подготовка предложений по финансированию строительства и началу проектных работ начнется после прохождения необходимых проверок и процедур.

Глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков подчеркнул, что Москва является одним из ведущих мегаполисов мира по качеству образования. Возможности для учебы и раскрытия талантов юных москвичей есть в каждой столичной школе, независимо от района. В ТиНАО построены просторные школы, оснащенные современным оборудованием. В округе работают все образовательные проекты: открыты предпрофессиональные классы, в шаговой доступности есть разнообразные кружки и секции. Ученики школ ТиНАО добиваются успеха в интеллектуальных состязаниях, научных конференциях, сдают ЕГЭ на высокие баллы и поступают в ведущие вузы страны.

Проект развития территории административно-делового центра в поселке Коммунарка охватит территорию свыше 469 га. На одной части территории будут возведены объекты за счет города, а другая часть будет реализована на средства частных инвесторов.

В феврале стало известно, что Москва заняла первое место в мире по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в Индексе городского процветания ООН. Отмечены сильные позиции Москвы в том числе в высшем и среднем образовании.

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