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Россия и Украина провели два обмена пленными

13:29
  • среда
  • 23 марта 2022

Об этом сообщили в Москве

Россия и Украина провели уже два обмена удерживаемыми лицами.

Об этом 23 марта сообщила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. Первый обмен удерживаемыми лицами состоялся 21 марта. Тогда обменяли девять российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова. 

В Москве подчеркнули, что Минобороны ежедневно организует эвакуацию мирных жителей из украинских населенных пунктов.

"А вот ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как живым щитом и не блокировали их выход в Россию", - подчеркнула Захарова.

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