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Джулиан Ассанж сыграет свадьбу в лондонской тюрьме строгого режима

13:43
  • среда
  • 23 марта 2022

На церемонию регистрации брака допустили четверых гостей

Церемония регистрации брака Джулиана Ассанжа и его избранницы Стеллы Морис пройдет 23 марта в тюрьме строгого режима Белмарш, в юго-восточном районе Лондона. Мероприятие пройдет скромно: допущены четверо гостей, будут присутствовать двое официальных свидетелей и двое охранников.

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50-летний Ассанж содержится в тюрьме Белмарш с 2019 года. Все это время Вашингтон добивается экстрадиции основателя WikiLeaks в США, где его обвиняют по 18 эпизодам утечек секретных материалов Пентагона и госдепартамента.

До того, как попасть в лондонскую тюрьму, австралиец семь лет скрывался в посольстве Эквадора. За время этой изоляции Джулиан и его давняя подруга, сотрудница  WikiLeaks Морис, стали родителями двоих детей.

Как сообщает Reuters, церемония регистрации брака пройдет в тюрьме, где содержались самые известные британские преступники, в отведенные для посещения часы. Журналистов и фотографов тюремное руководство не пригласило.

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