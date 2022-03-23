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Москвичам назвали оптимальный срок "переобувки" в летнюю резину

14:14
  • среда
  • 23 марта 2022

В Москву еще вернется зимняя погода

Столичным автовладельцам не стоит менять зимнюю резину до 10 апреля. Об этом в среду, 23 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Изменение климата поможет москвичам сэкономить на зимней резине

Ездить на зимней резине рекомендуется минимум до 10 апреля, а затем следует прислушаться к рекомендациям метеорологов, уточнил Вильфанд.

Эксперт напомнил, что для смены зимней резины температурный фон должен быть не ниже плюс пяти градусов. Эластичность определяет сцепление шины с подстилающей поверхностью. Если температура ниже плюс пяти градусов, для летней резины эластичность теряется, цитирует специалиста АГН "Москва".

Синоптики ранее рассказали, что в выходные дни 26 и 27 марта ожидается резкая перемена погоды: небо затянут плотные облака, дождь сменится  снегом и вернется мороз. Причиной столь резкой смены погодных условий станет глубокий циклон, ныряющий с севера Скандинавии.

За период с 27 по 29 марта в Москве выпадет 5-10 см снега, он задержится в столице до первых чисел апреля.

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