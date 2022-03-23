Песков рассказал, когда ждать новых данных о потерях России в спецоперации

Эта информация один раз уже предоставлялась

Новые данные о потерях российской армии в ходе спецоперации по защите республик Донбасса может представить только Министерство обороны. Об этом в среду, 23 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что один раз уже была представлена такая информация Министерством обороны. Когда в ведомстве посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию, цитирует Пескова РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. Участие в ней принимают только военнослужащие-контрактники, разрешено также допускать иностранных добровольцев. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ни срочников, ни резервистов привлекать к спецоперации не будут.

В начале марта Минобороны России впервые назвало количество погибших российских военнослужащих. Как рассказал представитель ведомства Игорь Конашенков, с начала операции погибло 498 человек.

В Кремле выразили соболезнования семьям погибших и подчеркнули, что подвиг военных войдет в историю.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"