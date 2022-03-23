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Терминал КТК под Новороссийском полностью остановил погрузку нефти

14:09
  • среда
  • 23 марта 2022

Шторм повредил причальные устройства

Терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском полностью остановил погрузку нефти.Два из трех выносных причальных устройств повреждены штормом и выведены из эксплуатации, сообщил глава компании Николай Горбань.

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"На сегодняшний день погрузка на морском терминале остановлена полностью", - заявил Гобань журналистам.

Он добавил, что прием нефти из трубопровода пока продолжается в сниженном режиме. Однако свободных емкостей в резервуарном парке осталось до конца суток, затем придется остановить прокачку. Горбань отметил, что в марте - апреле отгрузка нефти с терминала в адрес основных получателей – это Италия, Франция, Испания  и США - может снизиться в 3-5 раз, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сильный шторм в Новороссийске серьезно повредил выносные причалы терминала КТК. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что остановка прокачки может серьезно отразиться на мировых рынках нефти.

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