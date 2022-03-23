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Польша высылает 45 российских дипломатов

14:09
  • среда
  • 23 марта 2022

Работникам дали пять дней, чтобы покинуть страну

Власти Польши подтвердили свое намерение выслать 45 российских дипломатов по обвинению в шпионаже.
Российского посла вызвали в МИД Польши

Работники посольства должны покинуть страну в различные сроки, но максимум за пять дней, сообщил посол России в Польше Сергей Андреев. Несмотря на получение ноты о выдворении, формально дипломатические отношения между Москвой и Варшавой будут продолжены.

В Кремле заявили, что решение Польши о высылке дипломатов без ответа не останется.

Ранее портал Onet.pl со ссылкой на источники в польском правительстве написал, что Варшава намерена выслать из страны 45 российских дипломатов. В качестве причины указана "деятельность, которая не соответствует их дипломатическому статусу".

Утром 23 марта российского посла Сергея Андреева вызвали в польское министерство иностранных дел. По данным сайта российского посольства в Польше, в дипмиссии работают около 50 дипломатов.

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