МИД назвал истерией заявления Байдена о подготовке Россией кибератак

Москва открыта к диалогу по информационной безопасности

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что Москва якобы готовит кибератаки на Вашингтон в качестве ответа на санкции.

"В Вашингтоне не первый год раскручивают истерию вокруг неких замышляемых Россией злонамеренных кибердействий против США. Сейчас на фоне ситуации на Украине наблюдаем новый приступ русофобии", - приводит ТАСС комментарий замглавы МИД Олега Сыромолотова.

По словам дипломата, Белому дому следует прекратить распространять опасные голословные измышления, которые в первую очередь призваны оправдать собственные просчеты.

Как указал замглавы внешнеполитического ведомства, Москва открыта к профессиональному и деполитизированному диалогу по информационной безопасности - в том числе с США.

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