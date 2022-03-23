Аудитория российских соцсетей показывает рекордный рост

Месячная аудитория "ВКонтакте" в России увеличилась до 74,7 миллиона человек

Как сообщили в Минцифры, в марте российские соцсети и видеохостинги показывают рекордные темпы роста.

"ВКонтакте", "Одноклассники", Rutube и Yappy фиксируют значительный приток новых пользователей в марте", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что месячная аудитория "ВКонтакте" в России увеличилась до 74,7 миллиона человек. Ежедневно сервисом пользуются 50 миллионов юзеров.

Число визитов на сайт Rutube за последний месяц выросло на 50%, количество просмотров - на 70%. Число регистраций в "Одноклассниках" еженедельно увеличивается на 30-40%.

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