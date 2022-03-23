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В Москве за год пресекли 100 преступлений террористической направленности

14:32
  • среда
  • 23 марта 2022

Число грабежей в столице уменьшилось на 23,7%

Как следует из материалов столичного управления МВД, на которые ссылается ТАСС, в 2021 году московская полиция пресекла 100 преступлений террористической направленности.
Собянин отметил значительное снижение преступности в Москве в последние годы

Уточняется при этом, что за указанный период количество совершенных преступлений снизилось на 2%. Число грабежей уменьшилось на 23,7%, разбоев - на 23,6%, квартирных краж - на 34,1,%.

Также стало известно, что за год в городе выявили 10121 экономическое преступление. К ответственности за коррупцию привлечены почти 860 человек.

Отмечено, что сумма выявленных взяток составила 1 млрд 700 млн 641 тыс. рублей.

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