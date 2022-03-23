Российскую премьер-лигу отказались расширять

Речь шла об увеличении числа команд до 18

Исполком Российского футбольного союза отказал в расширении Российской премьер-лиги с 16 до 18 команд, сообщает со ссылкой на источники РБК.

Ранее за расширение проголосовали представители клубов РПЛ. Для утверждения требовалось решение исполкома РФС.

Уточняется, что в ходе реформы предполагалось в том числе сохранение по итогам нынешнего сезона всех 16 команд в высшем дивизионе, переход в РПЛ двух лучших команд Футбольной национальной лиги.

"Важна финансовая готовность клубов, состояние стадионов. Предстоит серьезный анализ, по результатом которого РФС примет решение", - отмечал ранее глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

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