Росздравнадзор опроверг сообщения СМИ о дефиците лекарств

Такая информация подогревает нездоровый ажиотаж

Крупнейшие производители и дистрибьютеры лекарств продолжают работать в плановом режиме. Отсутствие некоторых препаратов в аптеках связано с нездоровым ажиотажем, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"В связи с тем, что СМИ продолжают писать статьи об отсутствии тех или иных лекарственных препаратов в аптеках регионов, еще раз заявляю от имени Росздравнадзора, что лекарственные средства в стране есть", - отметила Самойлова.

Глава Росздравнадзора обратилась к россиянам с призывом не создавать искусственный дефицит. Не стоит покупать лекарства в чрезмерных количествах – тем более, что фармпрепараты не вечны и имеют свой срок годности, приводит слова Самойловой "Интерфакс".

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