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Россия допустила пересмотр решений по энергопереходу из-за санкций

14:47
  • среда
  • 23 марта 2022

Это решение было заложено в Энергетическую стратегию

Решения России по энергопереходу могут быть пересмотрены. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак депутатам Госдумы.
Новак перечислил инициативы по "озеленению" российской энергетики

По словам замглавы правительства, эта мера может быть предпринята в связи с происходящими в текущий момент геополитическими и экономическими изменениями.

Ряд ключевых решений по энергопереходу заложен в Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года и Стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Однако внешнее санкционное давление может потребовать пересмотра данных решений, сообщает "Интерфакс".

1 ноября 2021 года была утверждена новая стратегия низкоуглеродного развития России до 2050 года. Главной целью документа является достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики. В целевом сценарии в качестве ключевой задачи обозначено обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода.

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