Иван Дорн запретил россиянам и белорусам слушать "Три хороших песни"

Украинский певец протестует против спецоперации России

Популярный в России певец и музыкант Иван Дорн запретил россиянам и белорусам слушать свое творчество.

Часть музыки уже изъяли из библиотек стриминговых сервисов "Яндекс.Музыка" и Spotify, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на заявление лейбла Masterskaya. В частности, нельзя прослушать мини-альбом "Три хороших песни".

Иан Дорн родился в Челябинске. Спустя два года он переехал в Киевскую область. Сейчас у него украинский паспорт.

Ранее певец Макс Барских разорвал все контракты с российскими компаниями. Артист запретил использовать свою музыку в любом виде на территории России.

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