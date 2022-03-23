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ВМФ в этом году получит три подлодки

14:48
  • среда
  • 23 марта 2022

Передаст их Объединенная судостроительная корпорация

В 2022 году Объединенная судостроительная корпорация передаст ВМФ России три новейшие подводные лодки, пишет РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора ОСК Алексея Рахманова.
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"До конца года сдадим флоту два атомохода, АПЛ "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск", и одну лодку "адмиралтейскую" - неатомная подводная лодка "Уфа", - уточнил он.

Как добавил собеседник агентства, всего ОСК в этом году передаст 24 военных корабля и судна.

Ранее СМИ сообщили, что во время поездки в Москву в середине февраля президент Бразилии Жаир Болсонару попросил Владимира Путина о помощи. Речь идет о поддержке в строительстве атомных подлодок.

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