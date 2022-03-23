ВМФ в этом году получит три подлодки

Передаст их Объединенная судостроительная корпорация

В 2022 году Объединенная судостроительная корпорация передаст ВМФ России три новейшие подводные лодки, пишет РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора ОСК Алексея Рахманова.

"До конца года сдадим флоту два атомохода, АПЛ "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск", и одну лодку "адмиралтейскую" - неатомная подводная лодка "Уфа", - уточнил он.

Как добавил собеседник агентства, всего ОСК в этом году передаст 24 военных корабля и судна.

Ранее СМИ сообщили, что во время поездки в Москву в середине февраля президент Бразилии Жаир Болсонару попросил Владимира Путина о помощи. Речь идет о поддержке в строительстве атомных подлодок.

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