После убийства семьи с двумя детьми в Нижнем Новгороде возбуждено дело

На месте работают следователи

В Нижнем Новгороде по факту убийства семьи местного предпринимателя возбуждено уголовное дело.

Утром 23 марта в квартире дома по улице Минина обнаружили тела четырех человек: 43-летнего мужчины, 41-летней женщины и их двоих детей 4 и 10 лет. На телах следователи зафиксировали ножевые ранения.

По информации Telegram-канала "112", убитым оказался Василий Мельников, владелец медицинской компании "Медстом". Не исключено, что мужчина убил членов своей семьи, а после покончил с собой.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Семья считалась благополучной, на учете нигде не стояла. Соседи положительно отзывались о ней, передает РИА Новости.

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