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Кадыров предложил трудоустроить Зеленского в Чечне

15:02
  • среда
  • 23 марта 2022

Глава Чечни призвал президента Украины поспешить

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность работать в республике после окончания спецоперации России.
Кадыров рассказал об освобождении спецназа из "бандитского кольца" в Мариуполе

Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, после спецоперации Зеленскому — уже бывшему президенту Украины — "придется где-то подрабатывать". Один из чеченских бойцов, участвующих в операции, попросил "дать ему шанс" выступать в составе Сборной Чеченской Республики КВН.

Кадыров изъявил готовность пойти навстречу и дать Зеленскому такую возможность, как только он "ответит на наш призыв прекратить сопротивление и сесть за стол мирных переговоров".

Глава Чечни также предложил украинскому лидеру, до начала политической деятельности активно развивавшему актерскую карьеру, организовать отдельное шоу на ЧГТРК "Грозный". Однако Кадыров предложил Зеленскому поспешить, поскольку "это предложение действует только сейчас. Потом будет поздно".

Ранее появилась информация о том, что Рамзан Кадыров лично принимал участие в спецоперации России по защите республик Донбасса, прибыв на Украину.

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