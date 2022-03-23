Южная Корея возвращает безвизовый въезд для россиян

Уже с 1 апреля

Южная Корея с 1 апреля 2022 возобновляет безвизовый режим для россиян, передает РИА "Новости" со ссылкой на консульство во Владивостоке.

"Правительство снимает часть ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, и возобновляет действие соглашений о взаимной отмене визовых требований для граждан России и еще 46 стран", - сказано в сообщении.

Уточняется при этом, что для поездки необходимо будет предварительно зарегистрироваться в системе K-ETA. Визиты разрешены только для лечения, учебы, срочных гуманитарных целей. Туризм в этот список не входит.

От обязательной самоизоляции освобождаются только привитые от коронавируса одобренными ВОЗ вакцинами. "Спутник V" к ним не относится.

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