ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ проведет на Московской бирже торги 33 акциями

14:57
  • среда
  • 23 марта 2022

Будет установлен запрет коротких продаж

Банк России сообщил в среду о решении провести 24 марта торги на Московской Бирже 33 акциями. Полный список представлен на сайте регулятора.

ЦБ изменит порядок расчета курсов доллара и евро
Эксперт рассказал, могут ли США "обнулить" все доллары россиян

Уточняется, что пройдут торги с 9:50 до 14:00 по Москве. Будет установлен запрет коротких продаж.

"Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской Биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской Биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Режим работы Мосбиржи на последующие дни объявят позднее.

Ранее в ЦБ заявили, что открытие торгов может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Центральный банк России
Центральный банк России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.