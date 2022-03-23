ЦБ проведет на Московской бирже торги 33 акциями

Будет установлен запрет коротких продаж

Банк России сообщил в среду о решении провести 24 марта торги на Московской Бирже 33 акциями. Полный список представлен на сайте регулятора.

Уточняется, что пройдут торги с 9:50 до 14:00 по Москве. Будет установлен запрет коротких продаж.

"Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской Биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской Биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Режим работы Мосбиржи на последующие дни объявят позднее.

Ранее в ЦБ заявили, что открытие торгов может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям.

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