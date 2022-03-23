Белоусов и Собянин провели заседание рабочей группы Госсовета по экономике

Совещание прошло в селекторном формате

Рабочая группа Государственного совета по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции провела селекторное совещание. Председательствовали первый вице-премьер России Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Участники совещания обсудили предложения по повышению устойчивости экономики субъектов Российской Федерации.

Также на совещании были подняты вопросы реализации дополнительных мер социальной поддержки граждан в условиях санкционного давления, сообщается на официальном сайте федерального правительства.

Ранее Сергей Собянин заявил в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов России под председательством президента, что в условиях санкций столица не останавливает строительство метрополитена, закупку транспорта, работу по реконструкции пригородного сообщения, строительство дорог, объектов социальной культуры и быта, центральных диаметров.

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