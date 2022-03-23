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Пловец Рылов отказался от участия в ЧМ-2022 в знак протеста

15:13
  • среда
  • 23 марта 2022

Олимпийский чемпион выразил солидарность с отстраненными россиянами

Россиянин Евгений Рылов выразил протест против отстранения своих соотечественников от международных стартов. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию отказался от участия в чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года.

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На Олимпиаде в Токио Рылов завоевал две золотые и две серебряные медали. В его активе - две победы на чемпионатах мира. 25-летний пловец своим решением также хотел поддержать российских паралимпийцев, сообщил в Telegram журналист Василий Конов.

Ранее стало известно, что Международная федерация плавания (FINA) позволила россиянам участвовать в чемпионате мира – но в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 18 июня по 3 июля в Японии. Международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров в конце февраля - спортсменов из России, в частности, лишили возможности выступить на зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине.

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