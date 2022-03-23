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Британцам предложили дешевый способ отопления квартир

15:39
  • среда
  • 23 марта 2022

Цены на электроэнергию с апреля вырастут на 54%

Британцам предлагают различные способы экономии на отоплении в преддверии серьезного повышения цен на энергоснабжение. В частности, менеджер по обслуживанию жильцов в апартаментах Grainger's Gatehouse Лорен Томкинс посоветовала британцам отапливать дома духовкой.

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Метод прост: во время готовки надо выключить отопление, а помещение прогреется с помощью духовки. По мнению эксперта, этот вариант отлично подойдет тем, кто живет в доме с кухней открытого плана, пишет Express.

Томкинс также сообщила британцам, что выстиранное белье не обязательно загружать в сушильную машину. Вещи можно развешивать на свежем воздухе. Они не только высохнут, но и оставят в доме приятный аромат, просветила подданных Ее Величества эксперт.

Ранее одна из британских энергокомпаний посоветовала гражданам согреваться, обнимая котов или занимаясь спортом. Советы актуальны для британцев, которым из-за повышения цен на энергоснабжение на 54% будут приходить счета на 1900 фунтов в год.

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