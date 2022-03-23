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Уровень поддержки россиянами спецоперации вырос до 74%

15:41
  • среда
  • 23 марта 2022

Показатель увеличился на девять процентных пунктов

Решение о проведении специальной военной операции России по защите республик Донбасса скорее поддерживают 74% граждан России, по сравнению с 25 февраля доля поддерживающих выросла на девять процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду, 23 марта.
Песков рассказал, как россияне оценивают спецоперацию в Донбассе

Скорее не поддерживают спецоперацию 17% (на восемь п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить.

В ответ на вопрос о целях спецоперации опрошенные чаще всего называли защиту России, разоружение Украины и помехи в размещении военных баз НАТО на ее территории (46%).

Кроме того, были названы цели изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов (19%), защитить население Донбасса (17%). Мнение, что цель специальной военной операции – "оккупировать Украину и присоединить ее к России", высказали 5% опрошенных, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что большинство россиян поддерживают спецоперацию и соответствующее решение президента России. Он также выразил надежду, что "те, кто не согласны, они поймут, что происходит".

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