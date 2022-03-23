"Мы на это не пойдем": Шольц о миротворцах НАТО на Украине

Германия едина в этом мнении с США

Канцлер германии Олаф Шольц оценил возможность введения на Украину миротворцев НАТО, на чем настаивают ряд стран, в том числе Польша.

"Разумеется, я слышу голоса тех, кто требует бесполетной зоны или миротворческих сил НАТО на Украине. Как бы тяжело это ни было, мы на это не пойдем", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

По словам Шольца, в том, что НАТО не будет участником конфликта на Украине, Германия едина с Соединенными Штатами.

"Это веление разума, все остальное было бы безответственным", - подчеркнул канцлер.

Ранее в Кремле заявили, что введение миротворцев НАТО было бы опрометчивым и опасным решением.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"