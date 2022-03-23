Россия переводит расчеты за поставки газа в Европу в рубли

Коллективный Запад подвел черту под надежностью своих валют
Президент России Владимир Путин объявил в среду о решении в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли, передает ТАСС.
Центробанку и кабмину следует за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке России покупателями российского газа.
Вместе с тем глава государства отметил, что Россия продолжит поставлять газ по объемам и ценам в заключенных ранее контрактах.
Как подчеркнул российский лидер, заморозкой российских резервов коллективный Запад объявил дефолт перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.
На заявления президента России моментально отреагировал валютный рынок. Доллар на бирже опустился ниже 100 рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"