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Швейцарская Nestle решила оставить россиян без шоколада и какао

15:59
  • среда
  • 23 марта 2022

Компания сохранит на российском рынке только "базовые товары"

Один из мировых лидеров в производстве продуктов питания и напитков компания Nestle объявила о решении ограничить деятельность на российском рынке.
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Швейцарский производитель, владелец таких брендов как KitKat и Nesquik намерен оставить на российском рынке только базовые продукты: детское питание, медицинское и больничное питание.

В компании заявили, что ограничат свое присутствие на российском рынке базовыми товарами до завершения боевых действий в рамках спецоперации России на Украине.

Nestle также приостанавливает инвестиции в России и отказывается от рекламы в стране, сообщает "Интерфакс".

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите республик Донбасса. В ответ на это западные государства ввели ряд антироссийских санкций. Иностранные компании начали сворачивать свой бизнес в России.

В Госдуме предложили запретить возвращение на российский рынок на десять лет иностранным компаниям, решившим прекратить бизнес в России и не изменившим решение до определенного срока.

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